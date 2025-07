Trapani, l’europarlamentare Leoluca Orlando al Cpr di Milo: «Azioni urgenti su carenze sanitarie»

«Questa mattina con esperti di medicina, assistenza sociale e mediazione culturale, mi sono recato al Cpr di Trapani Milo trovando conferma di quelle criticità che ripetutamente da anni e di recente sono state denunciate dalla Federazione nazionale dei Medici e dalla Società italiana di Medicina delle Migrazioni, che chiedono la chiusura dei Cpr definiti “pratica patogena e psicopatogena”. Tale denuncia è stata confermata dalla Who, Agenzia della Salute delle Nazioni Unite», ha detto l'europarlamentare di Avs, Leoluca Orlando.

«L’attuale sistema dei centri di permanenza per i rimpatri in Italia è in aperta violazione del diritto alla salute. Ho sollevato una serie di puntuali richieste di urgenti interventi da parte della Asp, della Prefettura e del Ministero dell’Interno e di tutti i responsabili del centro nel quale si registrano episodi continui di condizioni allarmanti di carenze sanitarie».

«Nel sollecitare tali interventi - ha aggiunto Orlando - chiederò l’intervento del Garante nazionale dei diritti dei detenuti per porre in essere ogni azione volta alla chiusura di tali centri di intollerabile, penosissima detenzione amministrativa e, in attesa di tale provvedimento governativo, per ottenere ogni modifica organizzativa per prevenire il ripetersi di episodi che confermano la violazione del diritto alla salute. Solleciterò l’intervento della Commissione europea perché accerti infrazioni e sanzioni il comportamento del Governo italiano».