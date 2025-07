Pochi magistrati a Trapani, la presidente del tribunale lancia l'allarme

A partire dal prossimo settembre, e fino a dicembre, al tribunale di Trapani ci saranno nove giudici in meno, rispetto all’attuale organico di 24 togati. A lanciare l’allarme è la presidente del tribunale, Alessandra Camassa.

«Mancheranno sette giudici al penale e due al civile - dice Camassa, dopo il trasferimento degli ultimi due magistrati -. È una situazione che si ripete in molti tribunali periferici dove il turnover è costante».

Camassa aggiunge: «Ciò che deve essere evitato, ma che ancora non si è riusciti a fare, è assicurare che non vi siano tempi morti tra la partenza dei giudici in trasferimento e l’arrivo dei nuovi. Il tribunale di Trapani senza questi quattro mesi di buco avrebbe potuto raggiungere gli obiettivi Pnrr senza particolari sforzi, così sarà difficilissimo». Altro problema riguarda i cronici problemi dell’ufficio.

«Problemi di edilizia che incidono sul benessere organizzativo - sottolinea - Ciliegina sulla torta, è vacante da anni il posto di dirigente amministrativo e questo condiziona negativamente la gestione complessiva».