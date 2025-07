Carcere di Trapani: prevista assemblea di protesta dei sindacati della polizia penitenziaria

«Domani al Pietro Cerulli di Trapani dalle ore 16.00 tramite assemblea decideremo le iniziative di protesta finalizzate a dare diritti ai lavoratori, sicurezza ai cittadini e capacita di reinserimento ai ristretti». Lo fanno sapere i segretari provinciali di tutte le sigle dei sindacati della Polizia Penitenziaria Gaspare D’Aguanno (Sappe) Rocco Parrinello (Sinappe) Fausto Caruso (Osapp) Vito la Torre (UilPa PolPen) Arcangelo Poma (Uspp) Dario Schifano (Fns Cisl).

«Abbiamo scritto - chiosano i leader territoriali di Sappe-Sinappe- Osapp- UilPa Polpen- Uspp- Fns Cisl- al Capo Dap Presidente Carmine De Michele, al Vice Capo del Personale Dirigente Superiore dott.Augusto Zaccariello ai Direttori Generali dei Beni e Servizi e Detenuti e Trattamento, e al Provveditore Regionale lo abbiamo detto de visu, descrivendo una situazione terrificante, perché al carcere di Trapani tra la carenza di oltre 80 unità divisi in tutti i ruoli, si deve sommare che al DAP irregolarmente inseriscono nella forza operativa 26 unità di Polizia Penitenziaria che non lavorano al carcere" "una operazione matematica assurda da rettificare senza ulteriori indugi - chiosano i sindacalisti territoriali - giacche ritenere nell’organico 26 unita che non ci sono, ha falsato per anni una dotazione che ha generato ovviamente minori assegnazioni di personale, situazione già ampiamente penalizzata grazie alla costruzione del padiglione adriatico di 250 detenuti non ricevendo già allora nessun adeguamento dell’organico di Polizia Penitenziaria».