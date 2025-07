Zingaro, s'infortuna una turista: in azione il Soccorso Alpino e l’Aeronautica Militare

Dal campo sportivo di Castellammare del Golfo sono decollati su un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, partito dall’aeroporto di Trapani-Birgi, due tecnici di elisoccorso del SASS. Raggiunta la zona dell’incidente, i tecnici e l’aerosoccorritore dell’Aeronautica sono stati calati sul posto tramite verricello. Dopo aver stabilizzato l’infortunata e imbracata con il triangolo di evacuazione, la donna è stata issata a bordo del velivolo e trasportata al campo sportivo di Castellammare, dove un’ambulanza del 118 l’ha presa in carico per il trasferimento all’ospedale di Alcamo.

La donna, in escursione con il marito, è scivolata riportando un trauma importante a un arto inferiore che le ha impedito di proseguire. È stato il coniuge a lanciare l’allarme, chiamando il Numero Unico di Emergenza 112. La segnalazione è stata subito presa in carico dalla centrale operativa del 118, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Considerate le alte temperature e la posizione impervia della ferita, è stato richiesto l’intervento aereo dell’Aeronautica Militare.

Alle operazioni hanno collaborato anche gli uomini del Corpo Forestale del Nucleo di Vigilanza Zingaro e il personale dell’area protetta.

Il Soccorso Alpino ricorda che in caso di emergenze in ambienti montani, impervi o ostili – come pareti di roccia, sentieri, gole fluviali o grotte – è fondamentale contattare il NUE 112 e specificare la necessità di un intervento sanitario in ambiente montano. L’operatore attiverà così la centrale del 118, che provvederà a coinvolgere il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), garantendo un intervento rapido e specializzato.