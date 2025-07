Trapani, escursionista colto da malore nella Riserva dello Zingaro: salvato dal Soccorso Alpino

La centrale del 118, trattandosi di un intervento in ambiente impervio, ha attivato il Soccorso Alpino, che ha inviato due squadre. Giunti sul posto, i tecnici del SASS hanno stabilizzato il giovane e lo hanno trasportato per circa due chilometri fino all’ingresso sud della riserva, utilizzando una barella e una speciale ruota. Lì ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito all’ospedale di Alcamo.

L’uomo, un 28enne marchigiano, stava percorrendo il tracciato insieme a un gruppo di amici quando, nei pressi del Museo della manna, in un tratto particolarmente esposto e in salita, ha perso i sensi probabilmente a causa delle condizioni climatiche proibitive: oltre 40 gradi e un tasso di umidità dell’80%.

Intervento di emergenza stamattina nella Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, nel Trapanese, dove le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS) sono entrate in azione per soccorrere un escursionista colto da malore lungo il sentiero costiero da Scopello.

Il Soccorso Alpino ricorda che in caso di incidenti in ambienti montani, impervi o ostili (come pareti rocciose, sentieri, grotte o scogliere), è necessario contattare il Numero Unico di Emergenza 112, specificando che si tratta di un intervento sanitario in ambiente impervio, così da attivare tempestivamente la procedura operativa dedicata e l’intervento del CNSAS.