Il parcheggio privato nel parco archeologico di Segesta: quattro condannati

«Abbiamo voluto mandare un messaggio forte alla collettività e a quanti avessero in futuro idea di strumentalizzare i beni culturali pubblici per un proprio tornaconto economico illegale - dice Massimo Mirabella, presidente della Sgs - a discapito dei monumenti, del paesaggio e dei tanti turisti e appassionati che hanno il piacere di fruire delle nostre ricchezze culturali. Avevamo pianificato di investire le somme del risarcimento per una borsa studio. L’ammontare del risarcimento però, inferiore a quanto necessario, non ci permetterà di destinare le risorse allo scavo ma sarà nostra cura impegnare le somme, non appena ci verranno liquidate, per delle attività di marketing culturale in favore dell’immagine del Parco di Segesta».