Asp di Trapani, ecco il nuovo manager Pulvirenti: «Priorità al diritto alla salute»

«Cultore dell’Anatomia Patologica». Non poteva esserci biglietto di presentazione migliore, inserito all’interno del suo curriculum professionale, per Sabrina Pulvirenti, nuovo commissario straordinario dell’Asp di Trapani. Il decreto di nomina è stato firmato giovedì pomeriggio dall’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni e l’incarico ha decorrenza immediata.

«Ringrazio il presidente della Regione, Renato Schifani e l’assessore per la Salute, Daniela Faraoni, per questo incarico al vertice dell’Asp Trapani», ha detto ieri, dopo avere fatto ingresso negli uffici della direzione generale di via Mazzini. «Metterò a disposizione dell’azienda la mia esperienza di manager della sanità e di medico, avendo sempre come priorità quella della salute dei cittadini».

Ieri stesso, il passaggio di consegne con il direttore amministrativo sostituto del direttore generale, Danilo Palazzolo, che ha guidato l’Asp dopo le dimissioni di Ferdinando Croce.

L’ex manager aveva lasciato la guida dell’azienda, dopo una sospensione di 60 giorni decisa dal governatore Schifani a seguito dello scandalo dei ritardi nella refertazione di oltre 3300 esami istologici.