Asp di Trapani, la romana Pulvirenti è il nuovo commissario straordinario

Sabrina Pulvirenti, classe 1965, romana di origini catanesi, è il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Trapani. Il decreto è stato firmato ieri dalla Regione e la Pulvirenti ha fatto i bagagli in fretta per presentarsi oggi negli uffici della direzione generale.

In quota Fratelli d’Italia, lunedì inizierà la sua avventura in un’azienda sanitaria finita sotto i riflettori per la vicenda dei ritardi nella refertazione di oltre 3300 esami istologici. Una storia di malasanità per la quale in questi giorni sono stati notificati 19 avvisi di garanzia.

Pulvirenti, laureata alla Sapienza e specializzata in Patologia Clinica, è stata direttrice generale dell’Asl di Matera fino al novembre 2023 e poi commissario straordinario dell’Asl di Frosinone fino a marzo 2025. Da aprile è tornata al Policlinico Umberto I di Roma come dirigente medico.

