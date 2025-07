Asp di Trapani, esami istologici in ritardo: salgono a 19 gli indagati

Salgono a 19 gli indagati nell’inchiesta sui ritardi nelle refertazioni degli esami istologici all’Asp di Trapani. Medici, infermieri e tecnici sono coinvolti in un’indagine giudiziaria che parte dal 2023 e che potrebbe presto toccare anche profili amministrativi. Non si esclude il coinvolgimento di ex commissari straordinari e direttori sanitari, finora non iscritti nel registro degli indagati, come l’ex manager Ferdinando Croce.

I pm Sara Morri e Antonella Trainito hanno notificato 19 avvisi di garanzia e chiesto al gip l’incidente probatorio per 7 pazienti oncologici, con valutazione medico-legale del loro stato di salute. Due pazienti, purtroppo, sono deceduti. L’incidente probatorio serve ad acquisire prove irripetibili in vista di un possibile processo.

Dopo la prima richiesta di incidente probatorio del 19 giugno, è stata depositata una nuova istanza, a seguito di ulteriori informative dei Nas di Palermo, che hanno portato nuove iscrizioni nel registro degli indagati.