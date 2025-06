Nuova truffa ai danni degli anziani in Sicilia, i carabinieri: ecco cosa fare

Dopo una flessione rispetto all’anno scorso, negli ultimi giorni si sta assistendo a un incremento delle truffe in danno di anziani (tentate e consumate) in provincia di Trapani. A dare l’allarme è il comando provinciale dei Carabinieri. Dopo i numerosi arresti e le denunce dei mesi scorsi e gli innumerevoli incontri organizzati dai carabinieri per mettere in guardia e informare la popolazione, i truffatori stanno ora cambiando modalità di azione.

In precedenza, la modalità più ricorrente era quella in cui il truffatore, fingendosi carabiniere, informa telefonicamente la vittima (prevalentemente persona anziana) di un finto incidente stradale causato da un congiunto e che è necessario consegnare immediatamente ad un finto avvocato (che si presenta fisicamente presso l’abitazione della vittima) una somma di denaro o dei monili in oro a titolo di risarcimento o per «liberare» il parente fermato in caserma.

Negli episodi che si stanno verificando in rapida successione in questi giorni, in particolare a Trapani e Mazara del Vallo, i truffatori stanno inventando nuove scuse per entrare dentro casa: fingendosi carabinieri, telefonano all’abitazione della vittima e la informano che è stato commesso un furto nella zona e che bisogna controllare l’oro presente in casa per verificare la presenza di eventuali gioielli rubati.