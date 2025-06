Asp di Trapani, nominato un nuovo responsabile dell'Hospice

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani potenzia i servizi offerti ai cittadini con due novità: la nomina di un nuovo responsabile per l’Unità operativa semplice dipartimentale di Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore, e l’attivazione di un ambulatorio di Reumatologia a Pantelleria.

Rosario Mistretta, 58 anni, specialista in Anestesia e rianimazione e Terapia del dolore guiderà l’Uosd Hospice, Cure palliative e Terapia del dolore. La nomina, decisa dal direttore generale facente funzione Danilo Palazzolo, su proposta del direttore del dipartimento Cure primarie Luca Fazio, affida la guida di un servizio cruciale e e di impatto sociale a un professionista di comprovata esperienza. Mistretta ha maturato una significativa esperienza all’interno della stessa Unità operativa, l’Hospice «Raggio di Sole» di Salemi. Questa struttura all’avanguardia è un punto di riferimento in Sicilia per l’accompagnamento dei malati terminali verso un fine vita dignitoso. L’Hospice non solo accoglie e supporta i pazienti oncologici, alleviandone il dolore, ma offre anche assistenza psicologica, fondamentale ai malati e ai loro familiari, in un momento di grande difficoltà.