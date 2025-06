Denise Pipitone, annullata la condanna per diffamazione all'ex pm Angioni

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala (Trapani) nei confronti dell’ex magistrato Maria Angioni, imputata di diffamazione ai danni dell’Ispettore di polizia giudiziaria Vincenzo Tumbiolo. La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’avvocato Stefano Giordano e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, territorialmente competente.

Angioni era stata condannata a 4 mesi di reclusione nell’ambito di una vicenda satellite dell’inchiesta sulla scomparsa (avvenuta il primo settembre 2004) di Denise Pipitone, mai più ritrovata a Mazara del Vallo (Trapani). Il processo per diffamazione traeva origine dalle dichiarazioni rese dall’ex pm nel maggio 2021 durante un intervento televisivo, in cui aveva lanciato accuse sul lavoro investigativo condotto durante le prime fasi della scomparsa della bimba di 4 anni, di cui era stata titolare del fascicolo.

In particolare l’ex pm aveva accusato Tumbiolo e altri colleghi di aver commesso errori e omissioni, citando come esempio una perquisizione nell’abitazione di Anna Corona che sarebbe stata effettuata in un indirizzo sbagliato. Tumbiolo, però, non aveva partecipato a quella perquisizione perchè quel giorno era sospeso dal servizio.