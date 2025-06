Cocaina dal Sud America, definitive le pene per quattro trafficanti del Trapanese

La Cassazione ha confermato le condanne inflitte in primo grado dal Tribunale di Marsala e in secondo dalla Corte d’appello di Palermo a quattro persone del Trapanese accusate di avere tentato di importare 20 chili di cocaina dalla Colombia.

Pur escludendo l’ipotesi di associazione per delinquere, e stabilendo che non c'è prova che la droga fosse destinata ad arrivare in Italia, il Tribunale di Marsala, il 18 luglio 2022, condannò, per tentato traffico internazionale di droga, a nove anni, 5 mesi e 23 giorni di carcere Salvatore Crimi, 67 anni, di Vita (Tp); a sette anni e un mese ciascuno Giovanni Pipitone, di 56 anni, anche lui di Vita (Tp), e Matteo Anzelmo, di 64, di Mazara del Vallo (Tp), e a 5 anni e 4 mesi Gianni Ingraldi, di 41, di Salemi (Tp).

Poi, il 29 ottobre 2024, la Corte d’appello di Palermo, escludendo l’aggravante del reato transnazionale, pur confermando la colpevolezza dei quattro imputati, ne ha ridotto le pene, infliggendo sei anni a Crimi, quattro anni e 8 mesi ciascuno a Pipitone e Anzelmo e tre anni e 8 mesi a Ingraldi. A difendere i quattro imputati sono stati gli avvocati Giuseppe De Luca, Carlo Ferracane, Walter Marino e Giovanni Mannino.