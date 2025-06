Trapani: ancora rivolte nel carcere. Sappe: «Situazione critica»

Tensione nel carcere di Trapani, dove sono in corso violenti disordini da parte di alcuni dei detenuti. A segnalarlo è Gaspare D’Aguanno segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: «La situazione è molto critica - avverte -. Una quindicina di detenuti si sono barricati della saletta scuola del secondo piano del Reparto Mediterraneo e si sono attrezzati con armi rudimentali: già cinque poliziotti sono rimasti contusi mentre sono in atto anche devastazioni della Sezione. Mi sembra evidente che c'è necessità di interventi immediati da parte degli organi ministeriali e regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, che assicurino l’ordine e la sicurezza in carcere a Trapani tutelando gli Agenti ed il personale tutto che vi presta servizio. Ed è grave che non siano stati raccolti, nel corso del tempo, i segnali lanciati dal SAPPE sui costanti e continui focolai di tensione nelle carceri siciliane».

Il segretario generale del Sappe Donato Capece giudica la condotta dei detenuti violenti «irresponsabile e gravissima: sono quotidiane le nostre denunce con le quali evidenziamo che le carceri in Sicilia (in sono ristrette in cella oltre 7.000 persone) sono ad alta tensione: chi aggredisce un poliziotto aggredisce lo Stato e la risposta deve allora essere ferma ed immediata, anche riaprendo carceri nelle isole come Pianosa».