Incidente alla FuniErice, operaio ferito durante i lavori di manutenzione

Un operaio della FuniErice è rimasto ferito ed ha riportato diverse fratture. Stava eseguendo lavori di manutenzione ordinaria all’impianto. Operazioni di routine, svolte mille volte. Come del resto accade ogni lunedì mattina alla FuniErice, la funivia che collega Trapani alla cittadina medievale.

Secondo le prime informazioni, l’operaio pur indossando l’equipaggiamento di sicurezza in dotazione è scivolato ferendosi. Il dipendente è stato immediatamente trasferito in ambulanza al vicino pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate, dove sono state riscontrate dai sanitari diverse fratture. Ha una gamba messa male, ma non è in pericolo di vita.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sul lavoro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Erice e i funzionari dello Spresal dell’Asp che hanno fatto accertamenti sulla struttura, che oggi (16 giugno 2025) rimarrà chiusa tutto il giorno.