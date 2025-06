Castelvetrano si ferma: in lutto per Mary Bonanno

Questa mattina alle 10 i funerali di Mary Bonanno, la cinquantenne uccisa brutalmente dal marito Francesco Campagna, che si è poi suicidato. Oggi, la città di Castelvetrano si ferma. Lo ha fatto sapere il sindaco Giovanni Lentini.

«Con profonda commozione e indignazione, l’amministrazione comunale proclama il lutto cittadino - scrive il primo cittadino - per onorare la memoria della giovane donna vittima di femminicidio. Il nostro pensiero va ai familiari, agli amici e a tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. Mary non è un caso di cronaca, è una ferita aperta nel cuore della nostra comunità. Castelvetrano rende omaggio alla sua memoria, ma allo stesso tempo si impegna a fare di più per educare, prevenire, proteggere. Che il suo nome - conclude Lentini - così come quello di troppe donne, non vengano dimenticati. Che il loro sacrificio diventi impegno e cambiamento».

Ad essere emessa è stata quindi un’ordinanza, che prevede la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con i funerali che si svolgeranno alle 10 nella Chiesa Maria SS. Annunziata (Badia), l’esposizione della bandiera a mezz’asta nella sede comunale, in segno di lutto, la sospensione di ogni attività lavorativa degli uffici del Comune fino alla conclusione della cerimonia funebre e la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande fino alla fine dei funerali.