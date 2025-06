La tragedia di Castelvetrano. Mary Bonanno ha tentato una disperata fuga

È stata anche accoltellata, oltre a essere stata colpita da una chiave inglese in testa, Mary Bonanno, l’assistente alla comunicazione per l’infanzia di 49 anni di Castelvetrano uccisa venerdì scorso dal marito Francesco Campagna. Il cinquantacinquenne poi si è suicidato lanciandosi dal terzo piano della sua abitazione.

La donna è stata colpita all’addome con un coltello da cucina, come ha accertato il medico legale da una prima ispezione cadaverica. Oltre alla chiave inglese, in prossimità del corpo è stato rinvenuto il coltello. Sarà l’esame autoptico, che verrà effettuato nei prossimi giorni, a stabilire le cause del decesso. Il medico legale dovrà accertare quali siano stati i colpi letali, tra quelli inferti con la chiave inglese e quelli vibrati con il coltello.

Il litigio tra i due, sfociato poi in tragedia, pare sia iniziato all’interno del garage dove Mary Bonanno aveva l’auto parcheggiata. La donna doveva uscire di casa per recarsi a scuola in via Trapani, presso una sede dell’istituto comprensivo Giuseppe Di Matteo, dove lavorava, e sarebbe stata bloccata dal marito proprio li. Poi dopo essere stata colpita avrebbe tentato, invano, di fuggire dal portone principale dell’appartamento.