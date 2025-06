Il killer di Denisa forse ne ha uccise altre, si indaga pure a Trapani

Dopo la doppia confessione da parte di Vasile Frumuzache, 32 anni, cittadino romeno residente a Monsummano Terme dell’omicidio di Denisa e di un'altra donna, ora la Procura di Prato, vuole vederci chiaro ed ha allargato le indagini anche nel resto d’Italia. A partire da Trapani, anche se ancora non arrivano conferme ufficiali. Ma trapela che si starebbe indagando sulla scomparsa di alcune donne e casi irrisolti tra il 2018 e 2022

Vasile è giunto a Trapani a 14 anni, con la madre Elisabetta e il fratello Nicolae. Ha vissuto tra Napola, Trapani e Paceco, fino al 2022, quando poi si è trasferito in Toscana. Gli inquirenti vogliono scoprire se Vasile Frumuzache, possa essersi macchiato di altri omicidi di donne. Intanto a Trapani l’arresto di Vasile ha sconvolto la comunità romena. I familiari in particolare non credono che possa essersi macchiato di questo orrendo duplice omicidio.