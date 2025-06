Malamovida a Trapani, anche l'esercito in campo per i controlli

Dal 15 giugno nei posti della movida nel trapanese saranno impiegati anche gli uomini del Quinto reggimento Genio guastatori dell’esercito. L’intesa è stata raggiunta con la questura di Trapani e l’avvio dei servizi è stata resa nota durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Daniela Lupo. Il gruppo di militare impegnati nell’operazione Strade sicure sarà allargato per consentire il controllo non solo nelle città di Trapani, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, ma anche in altre aree più interessate dal flusso turistico o caratterizzate dalla presenza di centri di aggregazione e di intrattenimento.

Mercoledì prossimo è stata convocata in prefettura una seduta della conferenza permanente alla presenza del presidente del libero consorzio provinciale e dei sindaci delle aree interessate dalla movida.