Riprende circolazione dei treni sulla linea Marsala-Trapani

Ripresa dal primo giugno la circolazione ferroviaria fra Marsala e Trapani, sulla linea Palermo-Trapani, dopo gli interventi di upgrade tecnologico, potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria a cura di Rete ferroviaria italiana, con supporto tecnico e direzione lavori di Italferr del Gruppo Fs.

Gli interventi sono parte integrante di un piano di potenziamento della rete ferroviaria, che prevede il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, l'installazione della tecnologia Ertms (European Rail Transport Management System) lungo i 116 km della tratta Alcamo-Castelvetrano-Trapani, lavori di manutenzione straordinaria, la realizzazione del sottopasso di Marsala, del Piano regolatore generale della stazione di Trapani e la realizzazione della nuova fermata a servizio dell’aeroporto Vincenzo Florio, lavoro avviato lo scorso novembre.

Gli interventi fin qui realizzati hanno riguardato attività per l’installazione dell’Ertms nella tratta tra Alcamo e Trapani. Sono in corso i lavori per l’elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo. Nella stazione di Marsala sono in corso i lavori per il miglioramento dell’accessibilità, grazie all’innalzamento del primo marciapiede, alla realizzazione del sottopasso pedonale e del nuovo secondo marciapiede. Il valore complessivo degli investimenti ammonta a oltre 400 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr.