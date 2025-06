Malore in mare, muore un turista a Scopello

Malore nelle acque di Scopello, nel Trapanese. Deceduto un turista. La sala operativa della Capitaneria di porto di Trapani è stata allertata, tramite 1530, dal Comandante di un’unità da diporto in attività di snorkeling nelle acque di Scopello, che segnalava che un turista a bordo aveva avuto un malore poco dopo che si era immerso in acqua.

Nell’immediatezza, il turista veniva recuperato e issato a bordo per eseguire le prime manovre di primo soccorso, effettuate da un medico che si trovava in quella stessa zona di mare con la propria unità da diporto. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, il turista di 80 anni di Treviso veniva dichiarato poco dopo deceduto dal medico intervenuto.

La salma veniva poi trasportata presso il porto di Castellammare del Golfo e messa a disposizione del pm di turno presso la Procura di Trapani, che poco dopo ne disponeva la restituzione ai familiari. Sono attualmente in corso indagini per meglio accertare e delineare le cause e le circostanze del decesso da parte degli uomini della Guardia Costiera di Trapani.