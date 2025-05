Basket: protesta del presidente del Trapani, «disertare l'elezione in Lega»

Sale la tensione a pochi giorni dalle elezioni per la presidenza della Lega Basket Serie A, ruolo attualmente ricoperto da Umberto Gandini. Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, sarebbe deciso a non partecipare al voto di venerdì, in segno di protesta.

Due le ragioni principali: da un lato, la velocità con cui è stata inflitta alla sua squadra una penalizzazione di quattro punti per il prossimo campionato, nonostante le incertezze su responsabilità e procedure; dall’altro, le dichiarazioni ritenute provocatorie del presidente di Pallacanestro Brescia, che ha dichiarato di «andare a Trapani con i documenti in ordine» a pochi giorni da gara 1, senza alcun richiamo ufficiale da parte della Federazione. Antonini avrebbe deciso di non delegare nessuno a rappresentarlo in sede di voto.