Droga in un piccolo bunker con videosorveglianza, scatta un arresto a Trapani

I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Con sé aveva circa 100 grammi di crack e cocaina, contanti in banconote di piccolo taglio e un bilancino di precisione.

Il ragazzo, inizialmente condotto all’istituto penale per minorenni di Palermo, dopo l’udienza di convalida è stato collocato in una comunità per minori. I militari avevano eseguito una perquisizione in una abitazione nel rione Palme di Trapani, abusivamente occupata.

Come altre perquisite nei giorni scorsi, si presentava come un bunker, con grate alle porte e alle finestre e un sistema di videosorveglianza alle vie di accesso. Dopo aver rimosso gli ostacoli fissi, all’interno è stato identificato il ragazzo e trovata la droga.