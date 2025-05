Trova un pezzo di una delle Frecce Tricolori e lo vende su Ebay

È finito in vendita su Ebay un pezzo di una delle Frecce Tricolori coinvolte nell’incidente aereo del 6 maggio scorso a Pantelleria, quando due velivoli si erano toccati in volo durante un’esercitazione. Come ha anticipato la Tgr del Friuli Venezia Giulia, sono stati i carabinieri del nucleo Tutela del patrimonio culturale di Roma a intercettare l’annuncio sulla piattaforma di e-commerce che vendeva il pezzo della coda di uno degli MB-339, dopo che se n’erano perse le tracce.

Adesso è stato recuperato dai carabinieri di Pantelleria vicino all’aeroporto dell’isola, dove era stato trovato dal cittadino che l’aveva posto in vendita e che è stato però molto collaborativo nel corso delle attività di polizia giudiziaria.

