Salemi, incidente mortale sulla Statale: perde la vita un automobilista

Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada statale 188 «Centro Occidentale Sicula», al km 42,550, nel territorio di Salemi, in provincia di Trapani. Coinvolta un’unica automobile: il conducente ha perso la vita. Le cause del sinistro sono attualmente in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti prontamente le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della circolazione in piena sicurezza.