Basket: tifosi del Trapani Shark: «Prezzi alti, restiamo fuori»

A ciò aggiungono un elenco di promesse mai mantenute dalla società: «Dalle mancate risposte per la coreografia della Coppa Italia a Roma, alla promessa, mai onorata, di un contributo per le coreografie playoff con la Fortitudo, oltre alla rimozione arbitraria del nostro materiale per tifare, fino ai silenzi sulle trasferte di Scafati e Napoli».

La protesta riguarda il prezzo dei biglietti: «Apprendiamo - scrivono - tramite un tweet del presidente Antonini, che sarebbe stata avanzata un’offerta di biglietti a 32 euro: una proposta mai comunicata e distante dalla nostra richiesta e non in lineacon la realtà economica di molti membri della nostra comunità».

I tifosi della Curva del Trapani Shark, che domenica (ore 18.15) giocherà contro l'Olimpia Milano per la 29esima giornata del campionato di basket di Serie A1, non saranno sugli spalti ma sosterranno la squadra fuori dal Palazzetto. I tifosi hanno comunicato che «è stata una decisione dolorosa, maturata dopo un’attenta riflessione».

Antonini aveva risposto che aveva diminuito i prezzi da 45 a 32 euro per 70 tifosi «e neanche così andava bene, oltretutto mancando di rispetto ai 3.000 che hanno pagato regolarmente. Se è così non c'è futuro». La società ha attivato una riduzione del 40 per cento del costo dei biglietti per gli Under 18.