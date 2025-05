Rifiuti, due denunce per smaltimento illegale a Favignana e Calatafimi

I carabinieri della Stazione di Favignana hanno denunciato un 60enne per gestione di rifiuti non autorizzata. L’uomo sarebbe stato sorpreso, a Torretta, a smaltire, da un autocarro, rifiuti edili all’interno di una cava in disuso. I militari hanno anche sequestrato il mezzo.

Analogo intervento è stato fatto, questa volta dai carabinieri Forestali che hanno denunciato un 54enne mentre scaricava dal suo autocarro materiale di demolizione senza autorizzazioni a Calatafimi – Segesta. Oltre alla denuncia dell’uomo è scattato anche qui il sequestro del mezzo.