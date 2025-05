Uomo scomparso a Mazara del Vallo, ricerche in corso

Sono in corso nel Trapanese le ricerche di Giuseppe Lombardo, 58 anni, scomparso il 19 aprile intorno alle 15 da Mazara del Vallo. L’uomo era ospite della struttura per disabili psichici Il Sorriso in via Castelvetrano. Nella nota pubblicata sulla pagina della cooperativa c'è scritto che «si è allontanato volontariamente e ad oggi non ha fatto ritorno». Al momento dell’allontanamento, quattro giorni fa, Lombardo indossava jeans e una felpa blu con cappuccio.

Portava con sé uno zaino con profili gialli ed ha un orecchino al lobo sinistro. Chiunque avesse informazioni utili è pregato di contattare le autorità competenti.