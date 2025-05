L'abbraccio del Papa ai pescatori di Mazara sequestrati, il ricordo di Macaddino

«Santità, Lei è stato il Papa di chi soffre e fatica. Lei è stato il Papa che ha aperto le sue braccia ai diciotto pescatori di Mazara del Vallo durante i 108 giorni di sequestro in Libia, cinque anni fa, e dopo la loro liberazione regalando solidarietà, speranza, coraggio a loro e alle loro famiglie insieme a tutti noi, segnati da quella esperienza».

Lo scrive Tommaso Macaddino, segretario generale della Uil di Trapani, già segretario della Uila Pesca Sicilia, che ricorda «come sia stata una grande gioia ascoltare le Sue parole di amore, incoraggiamento e fede quando nel dicembre 2021 papa Francesco ha voluto incontrarci in Vaticano e ricevere il libro della Uila Pesca su quei 108 drammatici giorni». «Oggi – aggiunge – preghiamo per lei rivolgendoci a Maria Stella del Mare a cui aveva affidato in quelle terribili settimane i pescatori, imprigionati in Libia, e i loro congiunti, impegnati a non far calare mai il silenzio su quella ingiusta detenzione.