Usura ad Alcamo, indagato un ex poliziotto: scatta il sequestro di un immobile

L’ex sovrintendente di polizia, Antonio Federico, 63 anni, ora in pensione, che era stato indagato per depistaggio dalla Procura di Caltanissetta, indagine poi archiviata, è stato ora indagato per usura dalla procura di Trapani e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora e al sequestro preventivo di un immobile.

La denuncia è stata sporta nel maggio dello scorso anno da un imprenditore che nel corso degli anni, a fronte di prestiti di circa 150mila euro ricevuti da Federico, avrebbe consegnato all’ex poliziotto assegni per circa 225mila euro e svariate somme di denaro a titolo di interessi usurari.

L’imprenditore avrebbe stipulato un contratto preliminare di vendita di un immobile, sottoposto ora a sequestro preventivo, per un importo inferiore al suo valore.