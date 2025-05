Sit-in all'Asp di Trapani, poi documento al prefetto

Incremento delle risorse finanziarie, valorizzazione del personale sanitario, rafforzamento delle reti territoriali e delle strutture di prossimità, una più efficiente gestione delle liste d’attesa e dei posti letto, digitalizzazione e innovazione tecnologica sono alcune delle priorità per una migliore sanità in provincia di Trapani contenute nel documento consegnato stamattina alla prefetta di Trapani Daniela Lupo, in seguito al sit in organizzato stamattina da Cgil, Cisl e Uil Trapani davanti la sede dell’Asp del capoluogo. I segretari generali delle tre sigle Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macaddino hanno chiesto, inoltre, la costituzione di un tavolo permanente sulla sanità in prefettura. I tre rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil sono stati ricevuti anche dal sostituto del direttore generale dell’Azienda sanitaria Danilo Palazzolo e dal direttore sanitario Danilo Greco. «Oggi - affermano Canzoneri, Badami e Macaddino - sono state gettate le basi per costruire un percorso comune, per dare vita a un nuovo punto di partenza. Vogliamo ragionare insieme sulle questioni di merito con l’obiettivo finale di dare il nostro contributo di idee, che deriva dal vivere quotidianamente il territorio e le persone, portando le loro istanze, soprattutto quelle di coloro che vivono in una condizione di fragilità». E concludono: «La manifestazione ha voluto essere costruttiva poiché riteniamo che sulla materia sanità, il confronto debba essere costante nell’interesse di tutti. Adesso attendiamo di essere convocati da prefettura e Asp per dare vita al tavolo di confronto chiesto».