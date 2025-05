Brucia l'ex lido Paradiso a Trapani, fiamme e paura

Fiamme, fumo e paura a Trapani, dove un incendio ha danneggiato lo stabilimento balneare AC Life Style Beach, sul lungomare Dante Alighieri. L'ex Lido Paradiso è, da qualche anno, di proprietà di Norbert Biasizzo, il patron della squadra di Erice che sta dominando il campionato di pallamano femminile.

Il rogo ha destato molta preoccupazione per la presenza nelle immediate vicinanze di un distibutore di carburanti.

I primi ad arrivare sul posto sono stati i carabinieri che hanno provato a soffocare l'incendio con l'aiuto degli estintori. Poi i vigili del fuoco, giunti tempestivamente, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L'intervento dei pompieri, nel noto stabilimento balneare cittadino, è stato reso difficile anche dal vento e ha catturato l’attenzione di passanti e automobilisti, preoccupati per la densa colonna di fumo visibile anche a molta distanza.

I carabinieri stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza della zona per accertare le cause del rogo. I danni sono stati circoscritti all’area attrezzata all’aperto, coinvolgendo solo in parte le strutture in legno. Le fiamme si sono sviluppate forse a causa di un corto circuito mentre erano in corso i lavori di pulizia. Nel lido erano in corso lavori in vista dell’apertura della stagione estiva.