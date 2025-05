Tumulazioni veloci con «il caffè per il necroforo», indagine al cimitero a Trapani: 5 le misure cautelari

L’indagine della magistratura sulla gestione dei servizi cimiteriali a Trapani scattata nel 2023 ha portato oggi all’esecuzione da parte della Polizia di Stato di cinque misure cautelari, per corruzione e concussione. Sono stati arrestati l’ex necroforo del cimitero trapanese e un operaio, mentre è stato intimato il divieto di esercitare l'impresa a tre ditte di onoranze funebri trapanesi.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica a Trapani, «hanno fatto luce su un sistema consolidato di gestione privata della cosa pubblica, esercitata, in alcuni casi, attraverso la costrizione dei privati cittadini, a dare e promettere e danaro in cambio di sepolture veloci, in altri, attraverso patti illeciti in cui il privato, consapevolmente, pagava per accedere ai servizi cimiteriali attraverso corsie preferenziali», affermano gli investigatori.

I fatti risalgono a luglio 2023, quando un dirigente del Comune segnalò alla squadra mobile della questura le condotte dell’allora necroforo, che «sembrava ostacolare l’operato della ditta incaricata con procedura pubblica alla gestione dei servizi cimiteriali». Secondo l’accusa «il necroforo avrebbe ostacolato la ditta affidataria dei servizi cimiteriali - tra cui, anche, tumulazioni, estumulazioni e traslazioni delle salme - con iniziative ostruzionisti, in favore di ditte compiacenti, a cui venivano infine assegnati i lavori, chiedendo in cambio un percentuale sui guadagni».