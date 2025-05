Messina Denaro e l'insegnante arrestata: «Sentivo che non era una cosa che mi faceva stare bene»

Ha cercato di ridimensionare il suo rapporto con Matteo Messina Denaro sostenendo di aver capito solo dopo chi fosse davvero e riducendo a pochi incontri la loro relazione sentimentale. «Dichiarazioni assolutamente menzognere», scrivono i pm che oggi hanno chiesto e ottenuto l'arresto dell’insegnante Floriana Calcagno.

La donna ha riportato la conoscenza con il capomafia all’autunno del 2022. «L'ultima volta che l’ho visto è stato in occasione dell’incontro di ottobre presso la sua abitazione; lui mi ha più

volte chiesto di rivederci, ma io ho negato poiché la storia mi stava iniziando a creare forte tensione, trattandosi di storia clandestina in un piccolo centro cittadino e peraltro sentivo che non era una cosa che mi faceva stare bene», ha raccontato.

«Le indagini, - scrivono i magistrati - in realtà, hanno appurato che la donna incontrava il latitante in altre occasioni, sempre nel covo, anche nel mese di dicembre». Calcagno, mentendo, «era evidentemente ben consapevole della rilevanza degli incontri tutti peraltro concentrati in un ristretto arco temporale, segno che anche in questa fase, oltre che in quella estiva, qualcosa di rilevante doveva essere recapitato al capo mafia».