Fiamme a Custonaci, devastata la vegetazione a Frassino: il sindaco invita alla prudenza. VIDEO

Il tuo browser non supporta i video.

Un forte incendio alimentato dal vento di scirocco ha messo in allerta Custonaci. Le fiamme, partite oggi pomeriggio (13 aprile) in località Frassino, si sono propagate rapidamente ai piedi delle colline, costringendo vigili del fuoco, forestale e protezione civile a presidiare l’area per tutta la notte. Due le squadre dei pompieri operative: una di queste si è posta a difesa di un’abitazione minacciata dal rogo. Sul posto anche due unità del corpo forestale e pattuglie della polizia municipale.

L’incendio, il secondo nel giro di poche settimane nella stessa zona, ha devastato la vegetazione circostante e ha richiesto l’intervento coordinato della Prefettura di Trapani. «Da questo tardo pomeriggio – ha scritto il sindaco Fabrizio Fonte in un post sui social – la zona di Frassino è percorsa, ancora una volta, da un incendio. Le squadre dei vigili del fuoco, del corpo forestale, della protezione civile e della polizia municipale, sotto il coordinamento della prefettura, sono già da diverse ore sul posto».