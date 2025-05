Tragedia sul lavoro a Trapani, operaio muore schiacciato da una porta blindata

Muore schiacciato dalla pesantissima porta blindata che stava trasportando per conto della ditta di infissi di Carini per cui lavorava. Si piange l’ennesima vittima sul lavoro: a perdere la vita Pietro Zito, 35 anni, originario di Montelepre ma da tempo residente a Cinisi dove abitava con la moglie.

L’incidente si è verificato giovedì mattina a Trapani, dove Zito stava effettuando la consegna di una porta blindata. Giunto sul luogo dove doveva essere scaricato l’infisso, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri, l'uomo è rimasto schiacciato dalla porta blindata che gli è franata addosso.

Immediati sono scattati i soccorsi, il trentacinquenne è stato liberato il prima possibile e trasportato con l’ambulanza in codice rosso all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Qui, il personale sanitario ha provveduto a fornire le prime cure e a stabilizzarlo ma la situazione è subito apparsa disperata. Ecco perché è stato deciso di trasportare Zito al Trauma center di Villa Sofia per delle gravissime fratture e lesioni interne. I medici hanno cercato in tutti i modi di salvargli la vita, ma ieri pomeriggio il cuore dell’operaio ha smesso di battere.