Coltivava marijuana in un b&b di Salemi, imprenditore nei guai

I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato un uomo di 38 anni, sorpreso a detenere una grossa quantità di marijuana. I militari dell’Arma, insospettiti dall’odore acre della marijuana, hanno eseguito una perquisizione alla ricerca di stupefacenti nei pressi della struttura ricettiva gestita dall’imprenditore. L’intuizione dei carabinieri è si rivelata fondata in quanto all’interno della struttura sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro quasi 3 chili. di marijuana essiccata, due piante, nonché materiale per la produzione ai fini di spaccio (sistema di riscaldamento, irrigazione, fertilizzanti), bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo veniva arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Vita e contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.