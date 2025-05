Bandiere a mezz'asta a Trapani per Sara Campanella e Ilaria Sula

Anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, ha disposto, durante le esequie in memoria di Sara Campanella e Ilaria Sula entrambe vittime di femminicidio, la bandiera a mezz’asta in segno di lutto e di vicinanza alle famiglie.

«Ritenendo altresì che anche per la comunità trapanese sia importante dare un forte segnale di solidarietà e di vicinanza alle famiglie, e, tramite il gesto simbolico dell’esposizione della bandiera cittadina posta a mezz’asta, possa contribuire ad accendere una luce di attenzione nella coscienza collettiva affinché tali disgrazie non abbiano più a succedere, è stato stabilito da oggi e per il futuro che, ove dovessero verificarsi nuovi episodi di femminicidio, sia disposta in onore e memoria delle vittime e in segno di lutto e vicinanza alle famiglie, l’esposizione della bandiera cittadina a mezz’asta durante le esequie», si legge in una nota dell’amministrazione.