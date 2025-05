Tragedia sfiorata a Marsala: crolla il tetto di una casa, famiglia salva per miracolo

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio (6 aprile) a Marsala, dove è crollato il tetto di una camera da letto in un’abitazione del centro storico. L’incidente è avvenuto in via Armando Diaz, nel tratto compreso tra i civici 66 e 90, ora interdetto al traffico veicolare e pedonale. Nessuna persona è rimasta ferita: al momento del crollo, all’interno dell’appartamento non c’era nessuno.

Secondo quanto riferito dal Comune, si è trattato di un grave cedimento strutturale, aggravato da una profonda lesione sul prospetto dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici dell'ufficio tecnico comunale e la polizia municipale.

Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha firmato un’ordinanza di sgombero per tutti gli edifici vicini che, secondo i rilievi dei vigili del fuoco, presentano possibili rischi per l’incolumità pubblica. «Abbiamo davvero sfiorato una tragedia – ha dichiarato il primo cittadino –. In questi casi la rapidità e la responsabilità delle istituzioni sono fondamentali».