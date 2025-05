Nave greca fermata in porto a Mazara, troppe irregolarità a bordo

La guardia costiera ha sottoposto a fermo amministrativo una nave battente bandiera greca giunta all’ormeggio nel porto di Mazara del Vallo a seguito di una ispezione a bordo dei nuclei specializzati in sicurezza della navigazione delle Capitanerie di porto di Trapani e di Mazara del Vallo, sotto il coordinamento della direzione marittima della Sicilia Occidentale.

La guardia gostiera ha rilevato numerose non conformità rispetto alle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione e protezione dell’equipaggio previste dalle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. Per la gravità di alcune deficienze, la nave si trova in detenzione «allo scopo di evitare che, riprendendo il mare, la stessa possa costituire un pericolo per le persone a bordo, per l’ambiente marino e costiero e per le altre navi in navigazione».

La nave potrà riprendere la navigazione solamente dopo che il personale della guardia costiera, attraverso una nuova ispezione, avrà accertato che tutte le non conformità rilevate siano state sanate.