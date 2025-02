Due fratelli accoltellati a Marsala, fermato l'ex compagno di una loro cugina

Duplice accoltellamento a Marsala, ieri sera (26 febbraio), in via Fortuna, nel centro della città. Feriti due fratelli: l'autore, secondo il racconto delle vittime, sarebbe l'ex compagno di una loro cugina. L'aggressore è stato fermato dalla polizia. Uno dei due fratelli è stato colpito, al termine di una lite con l'ex della cugina, al torace e all'addome. È stato già operato all'ospedale Borsellino di Marsala. Non è in pericolo di vita. Ferito lievemente suo fratello: anche lui ha fatto ricorso alle cure dell'ospedale. L'aggressore era sottoposto al divieto di avvicinamento alla sua ex, con imposizione del braccialetto elettronico.

Ieri sera la donna avrebbe incontrato il suo ex e fra i due sarebbe scoppiata l'ennesima lite. Per sfuggire all'ira dell'ex compagno, ha chiesto accoglienza ai due cugini. Ma l'uomo, già noto alle forze dell’ordine, si è presentato in quella casa e a quel punto i due familiari della donna sarebbero scesi e sarebbe iniziata un'accesa discussione, sfociata poi nel duplice accoltellamento. Dopo avere ferito i due, l’aggressore è fuggito. È stato rintracciato dalla polizia oggi. A coordinare l’indagine è il pm Roberto Piscitello.