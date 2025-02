Marsala, trovato morto a casa: la Procura apre un’inchiesta

Il corpo di G. A, cinquantanove anni, era riverso per terra, nel suo appartamento, a Marsala. La Procura ha disposto l’autopsia, per fare chiarezza su una morte che sembra naturale, ma sulla quale ci sono dei punti oscuri. L’uomo è stato trovato riverso per terra con addosso solo una felpa. Sulle gambe diversi ematomi.

L’ipotesi più accreditata dalla Procura è proprio quella della morte naturale, ma non è chiara la dinamica dei fatti che hanno portato al decesso. G.A. viveva nel suo appartamento, nella periferia di Marsala, in via Aurelio Saffi, una parallela della via Oberdan, la strada in cui abitava Anna Peralta, l’anziana morta in ospedale per le percosse del figlio, secondo l’ipotesi accusatoria che ha portato il presunto responsabile in carcere. Ma sembra solo una coincidenza, sulle due vicende al momento non c’è alcun collegamento.

