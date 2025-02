Trapani, è morto l'uomo accoltellato in un b&b. La compagna: «Mi ha violentata»

È morto Giovanni Anguzza, 65 anni, accoltellato all'interno di un bed and breakfast in via Catito, a Trapani, nei pressi del Palazzo di Giustizia. L'uomo è deceduto poche ore dopo il suo arrivo in ospedale. La responsabile sarebbe una donna di 50 anni con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. I due avrebbero trascorso la notte insieme e poi, di mattina, ci sarebbe stata una lite, sfociata nell'accoltellamento. La cinquantenne avrebbe dichiarato di avere agito per legittima difesa, sostenendo di avere subito un tentativo di violenza sessuale da parte della vittima.

La donna è stata interrogata dalla polizia: «Ha provato a violentarmi e mi sono difesa», ha dichiarato. Le telecamere di sorveglianza avrebbero registrato i movimenti dell’uomo intorno alle 5 del mattino davanti al b&b dove aveva passato la notte. Si vede uscire l’uomo barcollando prima di accasciarsi. Restano però molti dubbi sulla dinamica dell’omicidio su cui indaga la polizia. Anguzza, in un primo momento, aveva cercato di sviare le indagini affermando di essere stato colpito da un magrebino.