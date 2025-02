Castelvetrano, rissa e coltellate davanti a un supermercato per pochi spiccioli: ragazzo gravissimo

Rissa con accoltellamento a Castelvetrano, un ragazzo tunisino di 17 anni è ricoverato a Palermo in gravissime condizioni. È stato colpito in più punti del corpo, compreso un polmone. Il ragazzo è stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II, poi, viste le gravissime condizioni i medici ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Civico di Palermo dove il minorenne è stato sottoposto ad un delicato intervento. La prognosi è riservata.

La violenta aggressione è scoppiata nel pomeriggio (domenica 9 febbraio) intorno alle 16 nei pressi del parcheggio del supermercato Lidl, in via Caduti di Nassirya (nella foto, concessa da castelvetranonews.it). Di fronte due gruppi di extracomunitari appartenenti a comunità diverse, una per minorenni non accompagnati e l’altra che ospita maggiorenni. Ancora da chiarire i motivi della contesa nel corso della quale sarebbero volati insulti, calci e pugni, fino a quando uno dei maggiorenni ha estratto un coltello e ha colpito più volte il diciassettenne tunisino, per poi fuggire.