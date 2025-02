Polizia municipale a Castellammare, oltre 600 candidati per sei posti

Valanga di domande per partecipare alla selezione pubblica indetta dal Comune di Castellammare del Golfo per l’assunzione stagionale di agenti di polizia municipale. In 641 hanno presentato l’istanza ma soltanto in 6 saranno quelli prescelti da questa graduatoria per ricoprire il ruolo di caschi bianchi nel periodo estivo. Proprio in ragione di questa enorme partecipazione, è stato stabilito di effettuare una sorta di scrematura dei candidati con una preselezione che si terrà il prossimo 20 febbraio all’hotel Al Madarig di piazza Petrolo.

Ci saranno dei quiz a risposta multipla con argomenti di cultura generale e attitudinali. I candidati saranno divisi su 4 turni nell’arco dell’intera giornata, partendo dalle 8,30 e con ultima convocazione alle 16.

