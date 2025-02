Maxi-truffa, assolto dopo dieci anni monsignor Patrizio Benvenuti

Dopo dieci anni di processo arriva l’assoluzione dal Tribunale di Roma, su richiesta del Pm, nei confronti di Patrizio Benvenuti, presidente della Fondazione Kepha Onlus, «perché il fatto non sussiste» dichiarando nella stessa sentenza il non doversi procedere nei confronti dello stesso, ponendo fine come dice uno dei suoi legali Giovanni Miceli: «Ad una vicenda giudiziaria lunga e dolorosa», che nelle more ha visto il noto complesso archeologico de Cam di Triscina, di cui lo stesso era presidente, vandalizzato e spogliato di ogni cosa.

Lo stesso era stato accusato assieme ad altri di truffa aggravata, falso in bilancio, false dichiarazioni sociali assieme ad una decina di altri soggetti, alcuni dei quali hanno patteggiato la pena. Un processo iniziato a Bolzano, e rimesso a Roma dalla Cassazione.

