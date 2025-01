Denunciati ad Alcamo tre stranieri per ricettazione di 30 chili di cavi in rame

I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno denunciato, per ricettazione, tre tunisini del luogo di età compresa tra i 19 e i 23 trovati in possesso di circa 30 chili di cavi conduttori in rame risultati provento di furto.

Durante la notte i tre sono stati fermati ad un posto di controllo mentre viaggiavano a bordo di una autovettura. A seguito di perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto svariati cavi conduttori in rame che, dagli immediati accertamenti, sarebbero stati tranciati poco prima dall’impianto elettrico di un parcheggio sotterraneo della città.