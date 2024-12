Market dello spaccio a Trapani, un arresto

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un pregiudicato trapanese di 43 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver notato un via vai di persone in una casa del rione Cappuccinelli i militari hanno eseguito, con le unità cinofile, una perquisizione durante la quale sono stati trovati circa 10 grammi di cocaina, quasi 80 grammi di hashish oltre a bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e circa 500 euro in contanti.