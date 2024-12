Chiedeva il pizzo a un commerciante di Petrosino, arrestato

Un pregiudicato marsalese di 42 anni è stato arrestato per estorsione dai carabinieri della stazione di Petrosino, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Marsala. Il provvedimento è frutto di un’indagine della compagnia di Marsala che, sotto la direzione della Procura, ha indentificato e rintracciato l’uomo che aveva preso di mira un commerciante del posto. L'esercente si era ribellato alle richieste estorsive.