Inchiesta Aspide su Asp di Trapani, condanne e un'assoluzione

Sei condanne collegate all’operazione Aspide nei confronti di medici, dirigenti e funzionari dell’Asp di Trapani a conclusione del processo che si è svolto con rito abbreviato.

Dall’indagine della Guardia di finanza, condotta dalla Procura di Trapani, era emerso un presunto sistema di corruzione nella gestione dei bandi di gara e favoritismi per l’assegnazione degli incarichi.

La condanna più severa è stata inflitta dal Gup Giancarlo Caruso all’ex dirigente dell’Asp Antonio Sparaco, condannato a 4 anni e 8 mesi per il reato di corruzione e assolto per altri reati tra cui la truffa.

La presidente del Consiglio comunale di Trapani, Annalisa Bianco, è stata condannata, sempre per corruzione, a due anni e otto mesi di reclusione. Stessa pena per Angela Maria Cruciata; la dirigente Antonina La Commare è stata condannata per rivelazione di segreto d’ufficio a 5 mesi e 10 giorni e Attilio Giovanni Bonavires a un anno e sei mesi per corruzione. Assolto il medico Ranieri Candura. Sono stati infine inviati a giudizio Fabrizio Damiani, ex manager dell’Asp, Nunzia La Franca e Antonella Federico, che saranno processati con il rito ordinario.